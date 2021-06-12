محاكمة 10 عمال بتهمة قتل مواطن في المطرية .. اليوم

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، محاكمة 10 عمال بتهمة قتل مواطن بسبب الخلاف على مبلغ مالي، في منطقة المطرية.

وجاء أسماء المتهمين حسب أمر الإحالة كلا من: "علي. ع. أ، 31 عامًا، مقاول، محمد. ن. ب، 25 عاما، حداد، أحمد. ي. ذ، 28 عاما، سمكري، طه. ي. ذ، 32 عاما، سمكري، خالد. ر. خ، 43 عاما، سمكري، محمود. ح. ا، 34 عاما، نقاش، بركة. ن. ب، 29 عاما، سائق، يونس. إ. ف، 28 عاما، ميكانيكي، أحمد. ع. أ، سيد. ع. أ".

وأسندت النيابة للمتهمين قتل المجني عليه "محمد. ع. أ" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، في دائرة قسم شرطة المطرية، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وذخائر وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا تواجده فيه، وما أن ظفروا به حتى باغتوه بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهه حتي سقط جثة هامدة.