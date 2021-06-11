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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

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احذري.. أطعمة ومشروبات تدمر تحقيق حلم الأمومة

العقم
العقم

تقع العديد من الفتيات فى خطأ كبير يتمثل في تناول مجموعة من الأطعمة والمشروبات دون إدارك بأنها تقف حائل بينها وبين تحقيق حلم الأمومة.

 إليك قائمة بتلك الأطعمة والمشروبات:

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1. الأطعمة المصنعة


 الأطعمة المصنعة محملة بالدهون MSG ومستويات عالية من شراب الذرة بالفركتوز ضارة جدًا للجسم، تحتوي على بعض السموم التي يصعب على الجسم التخلص منها، كما أنها مسئولة عن زيادة الوزن ، مما يجعل الحمل صعبًا.

 

2. الكافيين
 

يُعتقد أن تناول أكثر من 3 أكواب من القهوة يوميًا يمكن أن يقلل من فرص الحمل بنسبة 50٪، يُعتقد أن الكبد يعمل بجد أكبر لمعالجة الكافيين الإضافي، يقلل من فعالية امتصاص الكالسيوم في الجسم، الجسم الذي يعاني من نقص الكالسيوم لا يمكنه الحمل بسهولة.

 

3. السكر

 

يُعتقد أن السكر الزائد في النظام الغذائي قد يجعل من الصعب على الهرمونات التناسلية أن تعمل بشكل صحيح، تلعب هذه الهرمونات دورًا مهمًا في إطلاق البويضة في قناة فالوب، تساعد هذه العملية على إخصاب الحيوانات المنوية السليمة.
 

4. الشوكولاتة
 

الشوكولاتة مليئة بالكافيين ونسبة عالية من السكر، يمكن أن يكون استهلاك الشوكولاتة عالية الجودة أمرًا مقبولًا ولكن تأكدي من عدم تجاوز الخط من هناك، استهلاك الكثير من الشوكولاتة يمكن أن يؤثر على الجهاز التناسلي.

 

5. فول الصويا ومنتجاته

 

استهلاك الكثير من بروتين الصويا يمكن أن يسبب مشاكل العقم، يحتوي على شكل نباتي من الاستروجين والفيتويستروغنز ، والتي تعمل بمثابة هرمون مضاد للحمل، يؤدي ارتفاع مستوى هرمون الاستروجين إلى اختلال توازن الهرمونات الأخرى أيضًا مما قد يؤخر إطلاق البويضة لعملية الإخصاب.

 

6. الأسماك عالية الزئبق
 

تمتلك الأسماك مثل سمك القرش وسمك أبو سيف مستويات عالية من الزئبق، عادة ما يتبين أنه لا يتم التخلص منه بسهولة من الجسم، الزئبق ضار بنمو الجهاز العصبي للطفل، كما يتسبب الزئبق في حدوث تشوهات خلقية ويساهم في انخفاض الوزن عند الولادة.

 

7. الكحول والتدخين
 

من المعروف أن الكحول يسبب مشاكل الصحة الإنجابية لدى النساء، ويعزز عدم التوازن الهرموني في الجسم مما يؤدي إلى زيادة الوزن، وقد تؤدي نتائج ذلك إلى تلف الكبد وكذلك تلقف الأعضاء التناسلية. 

مصدر المعلومات موقع هيلثي

نظام غذائى الصحة زيادة الوزن شوكولاتة الأطعمة المصنعة مشاكل العقم حلم الامومة نظام غذائي نباتي

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