لمدة 9 ساعات.. انقطاع المياه عن مدينة طوخ ..غدا

أعلنت محافظة القليوبية انقطاع المياه عن مدينة ومركز طوخ، لمدة 9 ساعات غدا الأحد.

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الانقطاع اعتباراً من الساعة التاسعة صباح غدا الأحد الموافق٢٠٢١/٦/١٣ وحتى الساعة السادسة مساء من نفس اليوم.

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وأكدت الشركة أن الانقطاع نظراً لأعمال الجهاز التنفيذي بمرشحات المرحلة الثانية من توسعات المحطة المرشحة بالعبادله تمهيداً لتشغيلها.



وأضافت الشركة أنه سوف يتم توفير بدائل بتشغيل جميع المحطات الارتوازية و توفير سيارات مياه نقيه صالحه للشرب وفى حال طلبها رجاء الاتصال على رقم الخط الساخن ١٢٥.