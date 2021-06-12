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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع تطوير قرية "باب الأحرار" .. اليوم

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية قيام المحافظ اللواء محمد الشريف اليوم السبت بافتتاح مشروع تطوير قرية "باب الأحرار.

 

 كان المحافظ أطلق إشارة البدء  بمشروع تطوير قرية "باب الأحرار في يناير الماضي، بالتعاون مع روتاري مصر المنطقة ٢٤٥١ وجمعية الأورمان والشركة القابضة للمياه وللصرف الصحي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالإبقاء علي القرية وعدم إزالتها ضمن حملات إزالة كافة التعديات علي بحيرة مريوط.

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وأكد المحافظ أنه عقب توجيهات الرئيس بالإبقاء على القرية وتطويرها وتنميتها تنمية شاملة كثفت جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتنسيق مع المجتمع المدني العمل علي مدار عام كامل لحصر كافة احتياجات ومتطلبات القرية، وبحث سبل التعاون لدعم الفئات الأولي بالرعاية. 


ذلك بالإضافة إلى الجولات الميدانية التي قام بها للتواجد وسط الأهالي والاستماع إلي مطالبهم، وأيضا الزيارات الميدانية والاجتماعات العديدة التي قامت بها الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ من أجل تذليل كافة العقبات لتنفيذ مشروع التطوير.


وأكد المحافظ علي سرعة الانتهاء من جميع أعمال التطوير  بالقرية لتوفير "حياة كريمة" لأهالي القرية.

محافظة الاسكندرية اللواء محمد الشريف قرية باب الأحرار تطوير قرية باب الأحرار رئيس الجمهورية روتاري مصر

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