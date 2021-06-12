الحكم في إعادة محاكمة متهم فى قضية لجنة العمليات الإرهابية .. اليوم

تصدر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمأمورية محاكم طرة، اليوم السبت، الحكم في إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية 350 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ الوايلى، والمعروفة باسم" لجنة العمليات الإرهابية".

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهم من بينها الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

