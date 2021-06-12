محاكمة 12 متهما في «خلية داعش إمبابة الثانية»..اليوم
تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، محاكمة 12 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش إمبابة الثانية».
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالًا ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.