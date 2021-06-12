محاكمة 12 متهما في «خلية داعش إمبابة الثانية»..اليوم

تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، محاكمة 12 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش إمبابة الثانية».

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالًا ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.