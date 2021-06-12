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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة 12 متهما في «خلية داعش إمبابة الثانية»..اليوم

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، محاكمة 12 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش إمبابة الثانية».

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ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالًا ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

داعش محاكمة محاكمة 12 متهم خلية داعش إمبابة

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