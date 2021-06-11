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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 24 ساعة .. تونس تسجل 2161 إصابة جديدة بكورونا و60 وفاة

تونس تسجل 2161 إصابة
تونس تسجل 2161 إصابة جديدة بكورونا و60 وفاة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 2161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 364 ألفا و819 حالة.


وأوضحت الوزارة في بيان لها حول الوضع الوبائي في البلاد أنه تم خلال الـ 24ساعة الماضية أيضا تسجيل 60 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13 آلفا و365 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 1717 حالة من الإصابة بالفيروس خلال الـ 24ساعة الماضية.

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وفى سياق آخر، قال أحمد المنظري، المدير لإقليم لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط فى تصريحات سابقة له، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إقليم شرق المتوسط بلغ 10,353,336 حالة إصابة مؤكَّدة،ووقوع 573 حالة وفاة حتى 8 يونيو 2021.


وأضاف أن مجموع عدد حالات الإصابة انخفضت خلال الأسابيع الستة الماضية، واستقرت أعداد الوفيات، مشيرا إلى  عن زيادة في أعداد حالات الإصابة الأسبوعَ الماضي فى تسعة بلدان ، مقارنةً بالأسبوع السابق له.


ومن بين تلك البلدان التسعة، الصومال والسودان وأفغانستان،كما أوضح أن هناك أحد عشر بلدًا كانوا يعانون من زيادة في الوفيات الأسبوعَ الماضي، من بينهما السودان وأفغانستان والمغرب  وهم الا على زيادة من بين تلك البلدان.

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