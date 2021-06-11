باحثا عن قرينته.. بايدن يتوه في مطعم على هامش قمة مجموعة السبع.. فيديو

بثت قناة "آي تي في نيوز" مقطع فيديو طريفًا، ظهر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن يتجول متلفتًا حوله في مطعم بمدينة كورنوال البريطانية، التي تستضيف قمة مجموعة السبع.

وبعد لحظات قصيرة ظهرت جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي لتناديه فتوجه ليسير بصحبتها بينما كان يوزع تحياته على الحضور بالمطعم.

وانطلقت اليوم اجتماعات قمة مجموعة السبع في بلدة كورنوال الساحلية جنوب غربي إنجلترا، حيث يجتمع زعماء دول المجموعة ومسؤولي التكتلات الدولية الكبرى لمناقشة قضايا العالم وفي مقدمتها مكافحة تداعيات جائحة كورونا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كلمة له خلال افتتاح القمة، إنه “من الضروري ألا نكرر أخطاء الأزمة الاقتصادية في 2008”، مضيفًا أن “مجموعة السبع موحدة في رؤيتها حول الاقتصاد وتغير المناخ”.

وتبحث الولايات المتحدة ودول أخرى في مجموعة السبع إعادة تخصيص 100 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول الأشد تضررا من أزمة كوفيد-19.

وقال البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني اليوم الجمعة، إن بايدن ومجموعة السبع يبحثون بجدية بذل جهد عالمي يضاعف أثر المقترح الخاص بمخصصات حقوق السحب الخاصة للدول الأشد احتياجا.

وأضاف البيان أن الجهد المقترح، والذي ربما يصل حجمه إلى 100 مليار دولار، من شأنه أن يدعم توفير الاحتياجات الصحية بما يشمل التطعيمات والمساعدة في إتاحة تعاف اقتصادي أقل تلويثا للبيئة وقوي وسريع في الدول العرضة للخطر إلى جانب تعزيز عملية تعاف عالمية أكثر اتزانا وشمولا واستدامة.

ووفقا للبيت الأبيض، بايدن يلتقي اليوم بقادة مجموعة السبع لمناقشة سبل صياغة اقتصاد عالمي أكثر عدلاً واستدامة وشمولاً يلبي التحديات الفريدة في عصرنا.

وأشار البيان إلى التزام الولايات المتحدة وشركائها في مجموعة السبع بتحقيق انتعاش عالمي يعود بالنفع على الطبقة الوسطى والعائلات العاملة في دولهم وحول العالم.