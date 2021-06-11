عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باحثا عن قرينته.. بايدن يتوه في مطعم على هامش قمة مجموعة السبع.. فيديو

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

بثت قناة "آي تي في نيوز" مقطع فيديو طريفًا، ظهر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن يتجول متلفتًا حوله في مطعم بمدينة كورنوال البريطانية، التي تستضيف قمة مجموعة السبع.

وبعد لحظات قصيرة ظهرت جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي لتناديه فتوجه ليسير بصحبتها بينما كان يوزع تحياته على الحضور بالمطعم.

واشنطن بوست: ملك الأردن أول زعيم عربي يلتقي بايدن في البيت الأبيض

منظمة تحكم العالم أم قطعة ديكور؟.. إليك قصة مجموعة السبع G7 وكيف بدأت

وانطلقت اليوم اجتماعات قمة مجموعة السبع في بلدة كورنوال الساحلية جنوب غربي إنجلترا، حيث يجتمع زعماء دول المجموعة ومسؤولي التكتلات الدولية الكبرى لمناقشة قضايا العالم وفي مقدمتها مكافحة تداعيات جائحة كورونا.

 

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كلمة له خلال افتتاح القمة، إنه “من الضروري ألا نكرر أخطاء الأزمة الاقتصادية في 2008”، مضيفًا أن “مجموعة السبع موحدة في رؤيتها حول الاقتصاد وتغير المناخ”.

وتبحث الولايات المتحدة ودول أخرى في مجموعة السبع إعادة تخصيص 100 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول الأشد تضررا من أزمة كوفيد-19.

وقال البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني اليوم الجمعة، إن بايدن ومجموعة السبع يبحثون بجدية بذل جهد عالمي يضاعف أثر المقترح الخاص بمخصصات حقوق السحب الخاصة للدول الأشد احتياجا.

وأضاف البيان أن الجهد المقترح، والذي ربما يصل حجمه إلى 100 مليار دولار، من شأنه أن يدعم توفير الاحتياجات الصحية بما يشمل التطعيمات والمساعدة في إتاحة تعاف اقتصادي أقل تلويثا للبيئة وقوي وسريع في الدول العرضة للخطر إلى جانب تعزيز عملية تعاف عالمية أكثر اتزانا وشمولا واستدامة.

ووفقا للبيت الأبيض، بايدن يلتقي اليوم بقادة مجموعة السبع لمناقشة سبل صياغة اقتصاد عالمي أكثر عدلاً واستدامة وشمولاً يلبي التحديات الفريدة في عصرنا.

وأشار البيان إلى التزام الولايات المتحدة وشركائها في مجموعة السبع بتحقيق انتعاش عالمي يعود بالنفع على الطبقة الوسطى والعائلات العاملة في دولهم وحول العالم.

بايدن بريطانيا مجموعة السبع كورونا اخبار العالم

موضوعات متعلقة

بايدن يرشح كارلوس ديل تورو وزيرا للبحرية

منظمة تحكم العالم أم قطعة ديكور؟.. إليك قصة مجموعة السبع G7 وكيف بدأت

تطعيم العالم.. مجموعة السبع بصدد التبرع بمليار جرعة من لقاح كورونا للدول النامية

ترشيحاتنا

أحمد موسى يطالب بإعداد منظومة موحدة للمستثمرين لجذب السياحة

أحمد موسى يطالب بتبسيط الإجراءات أمام الوافدين إلى شرم الشيخ.. فيديو

أحمد موسى: مصر من أكثر دول العالم أمنًا وأمانًا.. فيديو

داخليا وخارجيا.. كيف تحمي سيارتك من السرقة؟

روشتة برلمانية من "سياحة النواب" لتنظيم عمل المصريين بالخارج

بسبب لقاح كورونا.. أحمد موسى: الدول الكبرى تتعامل بأنانية مع الفقيرة.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

تفاصيل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

يد واحدة.. تركي آل الشيخ يعلق على لقاء السيسي ومحمد بن سلمان

تمديد التأشيرات مجانا.. بشرى للراغبين في زيارة السعودية

إصابة لاعب الأهلي بفيروس كورونا

سارعوا.."الصحة"تكشف تطورًا في أعداد المصابين بـ كورونا وموقف الموجة الرابعة

أبو العينين يقترح إنشاء وكالة تضم هيئات الاستثمار بأفريقيا لتنمية القارة

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم حسن يوسف وحسين فهمي وسهير المرشدي بالمركز الكاثوليكي.. صور

الرئيس السيسي: أعتز دائما بالعلاقات المتميزة بين مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

فيديو

الفرح المسموم .. وجبة عشاء تحول حفل زفاف إلى مأساة

فيديوجراف.. كيف رد شريف إكرامي على هجوم جماهير الأهلي ؟

فيديوجراف.. أفريقية تلد 10 أطفال دفعة واحدة وتحطم الرقم القياسي

فيديو جراف.. يكبرها بـ ٤٠ عاما .. أرملة سعيد صالح تكشف أسرار حياتها معه

المزيد

ساحة رأي

د. عبد العزيز آدم يكتب: تعديل ثقافة العلاج النفسي في مجتمعنا

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

اﻟﻤﺰﻳﺪ