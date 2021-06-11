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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: 30 يونيو كانت إستجابة من الجيش بقيادة السيسي لرغبة الشعب في طرد الإخوان

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مصر تعثرت بعد 25 يناير 2011 في شأنها الداخلي، ولكن بعض النخبة الغربية تصدر دائما أن الرئيس السيسي هو من قام بخلع الإخوان من الحكم وهذا كذب، والحقيقة أن الرئيس السيسي استجاب للشعب في 30 يونيو كقائد جيش مصري لتلبية نداء المصريين وثورتهم.

وتابع "عيسى" خلال برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس" أن تفكير النخبة الغربية نمطي لا يتغير، رغم أنه بعيد كل البعد عن الحقيقة، ولكن المصريين يعلموا جيدا أنه استجاب لثورتهم، بطرد جماعة الإخوان واستجاب الجيش المصري لندائهم.

وشدد إبراهيم عيسى، على أن الرئيس السيسي لبى نداء الشعب، وليس العكس كما يروج المفهوم الغربي للأكاذيب، موضحا أن الرئيس الراحل حسني مبارك هو من طالب بنزول الجيش المصري إلى الشارع في 25 يناير، فالجيش لبى قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن المشهد في 30 يونيو كان ثوري، والشعب هو من طالب الجيش بالنزول ضد جماعة الإخوان الإرهابية، وليس الرئيس، مؤكدا أنه لابد من توضيح الأمور للجميع، حتى يعلم الحقيقة.

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