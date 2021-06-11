موسى: مصر عادت للقارة الإفريقية بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسى..فيديو

علق الإعلامى أحمد موسى، مؤتمر تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى أفريقيا بمنتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية.

وقال موسى، خلال برنامج على مسئوليتى، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، قائلا:"المشاركة الأفريقية كبيرة للغاية ورغم كورونا حضرت وهذا يؤكد أهمية علاقتنا مع أفريقيا".



وتابع موسى قائلا:"قبل 2014 العلاقات المصرية الأفريقية لم تكن على مايرام، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعاد مصر بقوة إلى القارة السمراء".

ولفت موسى إلى أن مصر تتحدث عن طريق يربط القاهرة مرورا بعدد من الدول الافريقية.



وأشار موسى، إلى أن مؤتمر تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى أفريقيا بمنتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية يمتد حتى يوم 14 القادم، لافتا إلى أن أهم القضايا التى تم مناقشتها قضية كورونا وتوزيع اللقاحات.