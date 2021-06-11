أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يلتقي الأمير محمد بن سلمان.. وهاني الناظر يعلن موعد انتهاء فيروس كورونا

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من القضايا والموضوعات الهامة والبارزة، ونستعرض في التقرير التالي أبرز تلك الموضوعات.

هالة السعيد: الدولة تطبق خططها حسب رؤية وضعها الرئيس السيسي في 2016

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الدولة تضع خططها حسب رؤية شاملة وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسى، عام 2016، وهي رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.





الرئيس السيسي: توافق الرؤى مع الأمير محمد بن سلمان في القضايا الإقليمية والدولية

أفادت "إكسترا نيوز"، خلال نبأ عاجل أن الرئيس السيسي قال: "سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد سلمان وقد تركز لقاؤنا على بحث سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين".





حسام موافى: احذروا «شوربة المواسير» لهذا السبب .. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن أى مادة غريبة فى الشريان الرئوى تعتبر جلطة فى الرئة، لافتا إلى أنها قد تكون فقاعة هواء.





مسببات الجلطة الرئوية| موافي يحذر من الصدمة والتكييف والجلوس لمدة طويلة.. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، أسباب حدوث الجلطات.





أخصائي تغذية يحدد مشروبًا يزيد الحرق.. ويُحذر من "خطأ شنيع"..فيديو

قال الدكتور محمد رحيم ، أخصائى التغذية العلاجية، إن عند تناول الحلوى يتم تذوقها كقطعة وليس كوجبة.





هاني الناظر: علميا وباء كورونا ينتهي فى هذا الموعد .. فيديو

قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن كافة اللقاحات الموجودة لفيروس كورونا ذات فاعلية.





مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر والسعودية رمانة الميزان في المنطقة.. فيديو

قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان اليوم لمصر ولقاء الرئيس السيسي يعكس العلاقات الإستراتيجية المتميزة القائمة بين مصر والسعودية.





يهزم مرض السكر.. تفاصيل وأسعار دواء حصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية

كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة بجامعة هارفارد الأمريكية، تفاصل الاكتشاف العلمي الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية؛ للقضاء على مرضي “السكر، والسمنة المفرطة”، مؤكدا أن هذا العقار الجديد يؤخذ بواقع حقنة واحدة أسبوعيا.





وداعاً للسمنة المرضية.. سلامة الدواء الأمريكية تعتمد حقنة تخفض الوزن 15%

كشف الدكتور أسامة حمدي أستاذ الباطني بجامعة هارفارد الأمريكية، تفاصيل جديد بشأن الاكتشاف العلمي الجديد في الولايات المتحدة، لعقار يقضي على السكر والسمنة.





رئيس مركز المعلومات الأسبق: القائمة الزوجية طريق لسجن الرجل .. فيديو

قال الدكتور أشرف تمام رئيس مركز المعلومات واتخاذ القرار الأسبق بمجلس الوزراء، إن القائمة الزوجية هي جزء من المهر، مؤكدا أن الزوجة تحصل على المهر متمثلا في الشبكة.

