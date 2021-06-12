مصطفى بدرة: المشروعات القومية المنفذة في مصر كانت تحتاج لـ 25 سنة.. فيديو

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن ما حدث في مصر من تطور اقتصادي في شتى المجالات؛ كان يحتاج إلى أضعاف الوقت الذي تم فيه.



وأضاف "بدرة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "ما حدث في مصر يحتاج إلى 5 أضعاف هذا الوقت، وكان لن يتحقق إلا في 5 أضعاف هذا الوقت".



وأكمل تصريحاته: "الـ7 سنوات من الإنجازات شهدت مشروعات قومية عملاقة، وطفرة في مختلف القطاعات في الدولة المصرية".



وأوضح أستاذ الاستثمار والتمويل، أن "المشروعات القومية والإنجازات الاقتصادية التي حدثت، تحتاج لضعف هذا الوقت.. تحتاج لأكثر من 25 سنة؛ لكي يتم تحقيقها، في حالة مقارنتها بالأعوام السابقة".

