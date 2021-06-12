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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

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طريقة عمل جمبري سكيورز تعرف على فوائده المذهلة

جمبري
جمبري

تقدم الشيف نورا السادات، طريقة عمل جمبري سكيورز، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.

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مقادير جمبري سكيورز
 

جمبري  جامبو بالذيلريحان
ثوم 
ملح 
كمون 
بابريكا 
خلة أسنان 
ليمون معصفر 
 

طريقة تحضير جمبري سكيورز

 

* يتبل الجمبري بالثوم والملح والكمون والبابريكا.

* يشوى على الجريل.

* يثبت الجمبري مع قطع الليمون المعصفر باستخدام خلل الأسنان.

* في طبق التقديم يوضع الريحان.

* ثم يضاف الجمبري.

* ويقدم ساخنا.

الجمبرى واحد من أفضل المأكولات البحرية التى يحبها كثيرون حيث يتميز بمذاقه الطيب وأشكاله المتعددة كما يتم إعداده بطرق مختلفة، وفضلا عن ذلك يحتوى الجمبرى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والعدوى، وحسبما ذكر موقع watercress فأن فوائد الجمبرى تتمثل في التالي:
 

فوائد تناول الجمبرى:


1 يحتوى الجمبرى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

 

2 يحتوى الجمبرى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تقوية القلب والوقاية من تصلب الشرايين.

 

3 يحتوى الجمبرى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الامراض السرطانية المختلفة.

 

4 تناول الجمبرى يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى ويساعد على النشاط والتركيز وينشط الذاكرة.

 

5 تناول الجمبرى يعمل على تعزيز صحة الدماغ والوقاية من الزهايمر والخرف .

 

6 ينصح بتناول الجمبرى لتقوية العضلات والمفاصل والحد من هشاشة العظام ، حيث يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تقوى العضلات والمفاصل.

 

7 يحتوى الجمبرى على نسبة كبيرة من الخصائص التى تعمل على الوقاية من الالتهابات والاحمرار.

 

8 تناول الجمبرى يمد الجسم بالنشاط والطاقة ويعمل على تقوية الجسم وحمايته من الضعف والهذيان

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