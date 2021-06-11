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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حسن الإستقبال الأبرز.. توجيهات للشباب المتطوعين في تنظيم مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية

لجنة المتطوعين من
لجنة المتطوعين من شباب الإسماعيلية


عقدت لجنة شباب المتطوعين لتنظيم الدورة 22 لمهرجان الاسماعيلية للسينما التسجيلية، والمقرر أن تعقد فى الفترة من 16: 22 يونيو الجاري، جلسة تحضيرية، حضرها ما يقرب من 50 متطوعا من الشباب من الجنسين، بمكتبة مصر العامة.

تكريم رجاء الجداوي في افتتاح الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة


من جهته، أوصى المخرج محمد محمدين، مسئول لجنة العمل بالإسماعيلية، المتطوعين بالإبتسامة الدائمة أثناء إستقبال الضيوف علي مدار "أسبوع الفاعليات"، مع الإلتزام بمواعيد  حضور الفاعليات عند إعلانها.

احتفاء خاص بـ أحمد بدير في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة


كما أكد خالد زاده، مسئول فريق العمل بالإسماعيلية، علي أهمية التعاون بين فريق العمل من أجل تميز دورة هذا العام، مشيرا إلي حرص القائمين علي المهرجان على تسخير كل العوائق من أجل تحقيق الهدف، لافتا إلي أهمية تنفيذ تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن 
إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية ضد إنتشار الفيروس، وأهمها إرتداء الكمامة والإلتزام بالتباعد الإجتماعي.
وإلتقت حنان الضبع، مسئول لجنة العمل بالإسماعيلية، بشباب المتطوعين، مشددة علي أهمية الإهتمام بالمظهر وتسخير جميع العوائق التي قد تواجه ضيوف المهرجان، مؤكدة إعداد برنامج قوي لفعاليات الدورة 22 للمهرجان، يضم عروض وورش ومسابقات وندوات مكثفة.


وكان عصام زكريا مدير مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، قد اعلن  الإستعانة بـ 50 شاب وفتاة كمتطوعين للمساهمة في تنظيم  الدورة الـ 22 من المهرجان.
أشار " زكريا":  إلي أن الاستعانة بالمتطوعين فكرة مطبقة في المهرجانات الدولية في العالم كله، لأنها فرصة لخلق جيل من الشباب قادر على إدارة وتنظيم مثل هذه الفاعليات، وتضفي على المهرجان روح النشاط والتعاون وتدعم فريق العمل لتقديم المهرجان في أفضل صورة.  

يشار الي إنطلاق فاعليات المهرجان في 16 يونيو 2021 وتستمر حتى 22 من الشهر نفسه. 
وقرر مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الذي يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست"محمد الباسوسي  بمدينة الاسماعيلية، تكريم إسم الفنانة رجاء الجداوي باعتبارها ابنة الإسماعيلية وصاحبة رصيد سينمائي مشرف، في حفل الافتتاح، الأربعاء المقبل.

وقال رئيس المركز القومى:" إختيارنا لتكريم الفنانة الراحلة"رجاء الجداوي "في مهرجان الاسماعيلية للافلام التسجيلية والقصيرة، نابع من سببين الأول أنها تكرم في مسقط رأسها فهي من ابرز ابناء الاسماعيلية والسبب الثاني انها تمتلك رصيد فني طويل من الأعمال الفنية بين السينما والدراما التلفزيونية، وتجاوز عدد ما قدمته 300 عمل، تفاوتت فيها مساحة وشكل أدوارها ، وسوف تتسلم درع تكريمها خلال حفل الافتتاح ابنتها "أميرة مختار".

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويآ بمحافظة الإسماعيلية، و يقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان.

ويُعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1988.
 

مهرجان السينما التسجيلية مهرجان الإسماعيلية الدولي رجاء الجداوي المتطوعين

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