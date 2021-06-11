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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يورو 2020 .. سبينازولا يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة إيطاليا وتركيا

سبينازولا
سبينازولا

حصل ليوناردو سبينازولا الظهير الأيسر لمنتخب إيطاليا، على جائزة رجل المباراة التي جمعت “ الأزوري” بنظيره التركي، في افتتاح كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

سبينازولا تحصل على الجائزة بعد مساهمته في انتصار منتخب بلاده بثلاثية نظيفة على الأتراك، حيث كان سببًا في تسجيل الهدف الثاني الذي أحرزه تشيرو إيموبيلي.

إيموبيلي سجل الهدف الثاني لـ إيطاليا في الدقيقة 67 من متابعة لتسديدة زميله سبينازولا والتي تصدى لها شاكير حارس مرمى تركيا، لترتد لـ تشيرو والذي وضع الكرة بسهولة في الشباك.

وافتتح منتخب إيطاليا بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” بفوز عريض على نظيره التركي بثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من دور المجموعات.

مريح ديميرال مدافع منتخب تركيا افتتح التسجيل للطليان في الدقيقة 53 بهدف عكسي في شباك بلاده، بعد فشله في إبعاد الكرة العرضية التي أرسلها دومينيك بيراردي من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 67، سجل تشيرو إيموبيلي الهدف الثاني لمنتخب إيطاليا من متابعة لتسديدة زميله سبينازولا والتي تصدى لها شاكير حارس مرمى تركيا، لترتد لـ تشيرو والذي وضع الكرة بسهولة في الشباك.

وفي الدقيقة 79، أكد لورينزو إنسيني انتصار الطليان بتسجيله الهدف الثالث بتسديدة رائعة بباطن القدم، حيث استغل لاعبو إيطاليا خطأ في التمرير من شاكير حارس مرمى تركيا، ليمرر لاعبو " الأزوري الكرات فيما بينهم، لتصل لـ إنسيني والذي لم يتوان في وضع الكرة في الشباك.

وبتلك النتيجة، تحصل منتخب إيطاليا على أول 3 نقاط له في البطولة، وضعته مؤقتًا على صدارة ترتيب المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد منتخب تركيا عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.

ويتواجد المنتخبان الإيطالي والتركي في المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” رفقة منتخبي سويسرا وويلز.

ليوناردو سبينازول لمنتخب إيطاليا إيموبيلي يورو 2020 كأس الأمم الأوروبية

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