مصر قلب العالم العربي.. سفير الإمارات يكشف عن تفاصيل تجمع لاعبي الأهلي والزمالك معه.. فيديو

قال الدكتور حمد الشامسي سفير دولة الإمارات في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أنة يوجد لنا محبة للرياضة وكرة القدم وناديي الأهلى والزمالك من الأندية الكبرى في العالم العربي والعالم

وأضاف الشامسي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية عبر فاضائية ام بي سي مصر هناك مباراه للأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري تمت في الإمارات وحدثت مشاداه ولكن تم جمع لاعبي الأهلي والزمالك في منزل السفير في ذلك الوقت.

وتابع سفير دولة الإمارات في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية جميع اللاعبين لديهم الحس الوطني ويتحدثون عن المنتخب الوطني المصري مؤكدا انها كانت جلسة إجتماعية رياضية بأمتياز كي نثبت للعالم أن مصر والأمارات بلد التسامح تحت رعاية الرئيس السيسي ورئيس الإمارات.

وأشار الشامسي انني فخور بالعمل في مصر لانها منبع الثقافة والعلم والحضارة وقلب العالم العربي