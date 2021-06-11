جوائز ختام مهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب بأسيوط

أسدل الستار مساء اليوم الجمعة، على فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، والتي أقيمت على مدار 5 أيام بمحافظة أسيوط خلال الفترة من 7 : 11 يونيو الحالى، برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، مؤسسة مصر الخير، جامعة اسيوط، مؤسسة حراء للمقاولات والتوريدات، جمعية الواى، مؤسسة الهدف للدعاية.

بدأ حفل الختام بالسلام الجمهوري، وقدمت فعالياته الفنانة فاطمة محمد علي، حيث تم تقديم عرض فني نتاج ورشة التمثيل التي قدمت ضمن فعاليات المهرجان، أعقبها عرض لفرقة السمسمية ببورسعيد.

وجاءت كلمة الناقد الفني هيثم الهواري مؤسس ورئيس المهرجان، والتي توجه خلالها بالشكر لجميع المسئولين والمبدعين الذين شاركوا في هذه الدورة الاستثنائية من المهرجان، حتى تحول الحلم إلى واقع مبهج.

وأضاف الهواري: " كل الشكر لجمهور أسيوط العظيم والواعي، لتفاعله البهي مع الفعاليات، مع الاعتذار لاضطرارنا الاكتفاء بعدد محدد لحضور المهرجان حرصا منا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظاً على سلامتكم، إلا اننا في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم أجمع لايسعنا إلا أن نتوجه بكل الشكر لوزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم لدعمها وحرصها على متابعة فعاليات المهرجان، وحرصها على تذليل كافة العقبات، وكل الشكر لوزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي دعمه ورعايته واستضافته لشباب الجنوب، كذلك الشكر والتقدير للواء عصام سعد محافظ أسيوط.

كما وجه رئيس المهرجان الشكر لكل من د. أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ونائبه الفنان هشام عطوة على دعمهم الكبير للمهرجان، بالإضافة إلى د. فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، فرع ثقافة أسيوط بقيادة ضياء مكاوي الذي لم يدخر جهداً لتوفير وتسخير امكانيات الفرع لإقامة المهرجان، وكل الشكر لسيدات ورجال فرع ثقافة أسيوط الذين وقفوا جنبا إلى جنب مع إدارة المهرجان وخاصة رجال التجهيزات الفنية الذين قدموا كل مافي وسعهم بمنتهي الإخلاص والحب لإنجاح هذه الدورة، والشكر أيضا لمؤسسة مصر الخير، جامعة أسيوط، مؤسسة حراء ومؤسسة الهدف.

وأضاف: "أولاً وأخيراً كل الشكر موصول لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قائد منظومة التنمية ومؤسس الجمهورية الجديدة الذي فتح لنا آفاق العمل والإبداع".

ثم جاءت فقرة تسليم شهادات التقدير إلى كل فرقة الاراجوز وفرقة السمسية، بالإضافة إلى السادة مدربي الورش الفنية التي أقامها المهرجان، تقديرا لمجهوداتهم في تدريب شباب المسرح، وهم الكاتب بكري عبد الحميد في التأليف المسرحي، الفنان حازم شبل في الديكور والإضاءة، المخرج د. أسامة رؤوف في الإخراج المسرحي، وأخيراً المخرج عمرو قابيل بورشة التمثيل.

وقامت إدارة المهرجان بتكريم نخبة من المبدعين الذين أثروا الحركة الفنية في مصر، الفنان الراحل د. سناء شافع، وتسلم الدرع الناقد محمد الروبي، والدكتور جمال جابر وسامي أرميا.

ثم حانت لحظة إعلان جوائز الدورة الخامسة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، من جانب أعضاء لجنة التحكيم، والتي تتكون من المخرج الكبير عصام السيد رئيساً، وعضوية المخرج الكبير ناصر عبد المنعم، الشاعر والكاتب الصحفي محمد بهجت، حيث وجهت اللجنة الشكر إلى ادارة المهرجان على جهدها الوافر، كما قدمت الشكر والتحية لكل الفرق المشاركة فى ظل ظروف استثنائية بالغة الصعوبة، وتؤكد على ان الفوز ليس فقط بالجوائز، بل دائما تتمثل الجائزة الكبرى فى المشاركة والمشاهدة والتعرف على خبرات ومهارات ورؤى المبدعين الاخرين، فضلا عن اكتساب اصدقاء جدد تجمعهم ميول واحدة وعشق كبير للمسرح ابو الفنون .

وقد رأت اللجنة أن ترشح فى المنح المقدمة من اكاديمية الفنون دون دفع قيمة ملف التقدم للدراسة وشرط اجتياز اختبارت القبول فى الاكاديمية، والاسماء هى : سهيلة مصطفى، ايرينى روؤف، بيشوى ميلاد – لمعهد الفنون المسرحية ، بالإضافة إلى حسين محمد ومريم محمد لمعهد الموسيقى العربية بالاكاديمية

ثانيا .. تقدم جائزة خاصة باسم لجنة التحكيم إلى " مريم محمد " من فرقة الهاية المسرحية ببنى مزار المنيا .

ثالثا :جوائز الدورة الخامسة لمهرجان مسرح الجنوب ، جاءت كالآتي:

الجائزة الثانية لافضل سينوغرافيا ذهبت الى فتحى مرزوق عن عرض " قلب الجبل " لفرقة كراكيب المسرحية بالغردقة .

الجائزة الاولى لافضل سينوغرافيا حصل عليها عرض يا خوف عكا من هديرك يا بحر " من دولة فلسطين العربية .

الجائزة الثانية لافضل نص مسرحى ذهبت الى الشاعر زياد كعوش من فلسطين عن عرض " يا خوف عكا من هديرك يا بحر".

الجائزة الاولى لافضل نص مسرحى حصل عليها " اسلام فرغلى " عن عرض " عباد الشمس 2 " لفرقة الهاية ببنى مزار – المنيا .

الجائزة الثانية لافضل ممثلة ذهبت الى ايرينى روؤف عن عرض عرض " عباد الشمس 2 " لفرقة الهاية المسرحية ببنى مزار – المنيا .

جائزة افضل ممثلة حصلت عليها سهيلة مصطفى عن دورها فى عرض " قلب الجبل " لفرقة كراكيب المسرحية " بالغردقة .

الجائزة الثانية لافضل ممثل ذهبت الى بيشوى ميلاد من فرقة الهاية المسرحية ببنى مزار – المنيا .

الجائزة الاولى لافضل ممثل حصل عليها وليد سعد الدين من فرقة المسرح الوطنى الفلسطينى .

الجائزة الثانية لافضل مخرج ذهبت الى محمد الشولى عن عرض " يا خوف عكا " فلسطين .

الجائزة الاولى لافضل مخرج كانت من نصيب المخرج حمدى طلبه من فرقة الهاية ببنى مزار المنيا .

الجائزة الثانية لافضل عرض فاز بها يا خوف عكا من هديرك يا بحر " فرقة المسرح الوطنى الفلسطينى

الجائزة الاولى لافضل عرض وتحمل الى جانب الجائزة مكافاة تشجيعية قيمتها خمسة الاف جنية ممنوحة من الكاتب المسرحى الدكتور سامح مهران وحصل عليها عرض " عباد الشمس 2 " لفرقة الهاية ببنى مزار – بالمنيا .

وجاءت جوائز دعم الانتاج والتى تقدم كل عام فى المهرجان لدعم وانتاج عروض جديدة تقدم فى الدورة المقبلة من المهرجان.