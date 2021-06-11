تريند ×خبر.. رسالة محمد صلاح بعد فوزه بـ أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.. ومنتخب إيطاليا يتصدر تويتر

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية المهمة، التي تهم الشارع المصري، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض أبرز العناوين فيما يلي:





محمد صلاح يوجه رسالة لجمهوره بعد فوزه بـ"أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي"



احتفل محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بفوزه بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي من تصويت الجماهير.





لاعبو الأهلي يمازحون أجاي على طريقة صعيدي في الجامعة الأمريكية



نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي صورة له مع صديقه بالفريق جونيور أجاي والذي ظهر وهو يرتدي زيا نيجيريا باللون الأصفر.





وش السعد.. تريزيجيه يلمح لنجاح صفقة انتقال كريم حافظ للدوري الإسباني





شارك محمود حسن تريزيجية لاعب أستون فيلا الإنجليزي، متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة مع كريم حافظ لاعب المنتخب المصري.





منتخب ايطاليا يتصدر تويتر بعد الفوز على تركيا بثلاثية



دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ايطاليا بعد الفوز على تركيا بـ 3 أهداف مقابل لاشيء

