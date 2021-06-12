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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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12 يونيو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

الأبراج
الأبراج

برج الجوزاء واحد من الأبراج الهوائية فيجب الخروج والانطلاق، وتلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر من مواليد برج الجوزاء وفقا لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 12 يونيو فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.
 

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توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 11/ 6/ 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

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توقعات الأبراج الخميس 10- 6-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك 


وتقول خبيرة الأبراج إنه وفقا لعلم الأرقام إذا كنت مولودا فى يوم 12 يونيو فإن ذلك يعنى أنك تتمتع بطبيعة حيوية وتتحلى بروح الكرم، ولديك موهبة تحليلية وتتعامل بإنسانية كبيرة وقد تكون لديك موهبة في التعبير أو في الكتابة.
 

نصيحة 

 

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود يوم 12 يونيو تقول له فيها، إنك في هذا العام تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وأن تظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.

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