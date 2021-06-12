أحمد موسى: مصر من أكثر دول العالم أمنًا وأمانًا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجيش والشرطة في مصر يعملون بجهد، ونحن من أكثر الدول أمنًا في العالم، وهناك يقظة الآن.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” عبر فضائية “صدى البلد”، أن السعودية تقوم بعمل منتجعات على البحر الأحمر، وتصرف المليارات.

وتابع مقدم برنامج "على مسوليتي" أن شرم الشيخ تحتاج نظرة من المواطن الراغب في قضاء إجازته، مؤكدا أن الاستثمار والتنمية أمر مهم.

وأشار موسى إلى أن صحة المواطن من أهم أولويات الدولة المصرية، مؤكدا أن المنتدى الإفريقي المنعقد حاليا في شرم الشخ؛ تم تطبيق الإجراءات الاحترازية فيه على أعلى مستوى.

واختتم تصريحاته،: أتمنى تقديم الدعم للقطاع السياحي “تعب بقاله 10 سنوات” وأتمنى أن نعود إلى ما قبل كورونا وقبل 2011 وسنعود لها بتسهيلات.