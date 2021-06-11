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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية: نجحنا في خفض نسبة الدين إلى 88% في 2020

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية

قال محمد معيط وزير المالية، إنه نجحنا في خفض نسبة الدين من 108% عام 2017 إلى 88% عام 2020 ، مضيفا أن الدين العام لا يقاس بالقيمة المطلقة طالما قادرون على السداد.

 

وأوضح معيط، في حوار مع الإعلامي محمد على خير، مقدم برنامج المصري أفندي، المذاع عبر شاشة المحور، مساء اليوم الجمعة، أنه نجحنا في خفض نسبة الدين من 99% إلى 88% خلال عام 2020، لافتا إلى أنه نجحنا في خفض نسبة الدين العام نحو 20% خلال 3 سنوات.

 

وأضاف وزير المالية، أن 250 مليار جنية تكلفة الإنفاق الإضافي في الموازنة الجديدة، مضيفا أن عجز الموازنة العامة للدولة انخفض من 12% إلى 6% خلال الخمس سنوات الماضية.
 

وتابع الوزير، أن الدولة حققت فائض أولي 105 مليار جنية قبل جائحة كورونا، متابعا أنه :"جت كورونا لغبطت الدنيا تماما، وخاصة في قطاعي السياحة والطيران الذين توقفا تماما، وبالتالي الخدمات المتعلقة تأثرت سلباً".
 

وأكد وزير المالية، أن معظم الأنشطة الاقتصادية في الدولة تأثرت سلبا بأزمة جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الدولة ضخت 30 مليار جنية لدعم تنشيط الصادرات المصرية في عام واحد فقط.
 

أخبارا التوك شو محمد معيط وزير المالية نسبة الدين الموازنة العامة عجز الموازنة العامة

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