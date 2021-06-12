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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نيابة طلخا تقرر حبس مسجل خطر على ذمة التحقيقات بتهمة قتل أخيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمر المستشار أحمد المسلمي، رئيس النيابة وتحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الاول لنيابات جنوب المنصورة الكلية، بحبس مسجل خطر  4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل أخيه طعنا بسكين بعدما طالب المجني عليه والدته بأموال أعطاها لها وطالبها بردها وتدخلت أختهما لإبعاد المجني عليه عنها إلا أنه دفعها وسقطت علي الأرض، وأخذ المتهم سكينا وطعن شقيقه بها فوقع علي الأرض غارقا في دمائه.

وتعود الواقعة عندما ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ إلي مأمور مركز شرطة طلخا، بمصرع "أحمد عبد العزيز محمد الشربيني"، 20 عاما عامل مقيم في شارع العيسوي، ببندر طلخا.

وبانتقال قوة من وحدة مباحث طلخا، الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه ويدعي "محمد"، 29 عاما عامل مقيم بنفس المكان وتبين أن له ملف جنائي "مسجل شقى خطر – سيطرة إجرامية".

وبسؤال والدة وشقيقة المجنى عليه، فى محضر الشرطة، أكدوا أن المجني عليه أعطي مبلغا ماليا لوالدته، وطالبها برده، وتدخلت شقيقته، فدفعها المجني عليه وتدخل المتهم لاعتراضه علي دفع المجني عليه لشقيقتهما، وأخذ سكينا وطعنه به فسقط علي الأرض غارقا في دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلي المستشفى.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة المباحث إشراف رئيس مباحث المديرية من ضبط المتهم والسلاح المستشفى وإخطار النيابة العامة والتى أمرت نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بحبسه على ذمة التحقيقات.

 

نيابة طلخا مسجل خطر الدقهلية حبس

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