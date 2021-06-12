تلاحم بين اللاعبين.. الاتحاد السكندري يخوض تدريبات شاقة استعدادا للمقاصة.. صور

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريبات شاقة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة والمقرر لها يوم 16 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري المصري.

واعتمد حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري على الفقرات الفنية والتلاحم بين اللاعبين وخوض الهجمات المرتدة لتصحيح مسار اللاعبين قبل مواجهة المقاصة .

وفاز فريق الاتحاد السكندري بقيادة مدربه حسام حسن على مركز شباب سموحة بهدف نظيف في اللقاء الودي الذي جمعهما على ملعب النادي سموحة استعدادا لاستئناف الدوري المصري

سجل هدف الاتحاد الوحيد خالد الغندور لاعب الفريق .

وحرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على حضور اللقاء الودي أمام مركز شباب سموحة لمتابعة إعداد اللاعبين خلال فترة التوقف .

وبدأ حسام حسن في وضع خطة الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة، والمقرر لها يوم 16 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري المصري.

ويهدف حسام حسن لتحقيق الفوز على مصر المقاصة؛ لضمان المنافسة على المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري لهذا الموسم.

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