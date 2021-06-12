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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد موسى يطالب بتبسيط الإجراءات أمام الوافدين إلى شرم الشيخ.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مشاركة إفريقية كبيرة في المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية، المقام في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري بمشاركة 34 دولة إفريقية.

 وأضاف خلال تقديمه تغطية خاصة لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد للمنتدى الأفريقي لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار، أن مصر تتحدث عن طريق يربط القاهرة وكيب تاون في جنوب إفريقيا ويمر عبر عدد من الدول الأفريقية وأيضا يتم البحث عن ربط نهري بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط. 

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر عادت إلى القارة السمراء بفضل جهود الرئيس السيسي، موضحا أن معظم المناقشات في المنتدى تتحدث عن دور القطاع الخاص في إفريقيا.

واستطرد أحمد موسى، أن هناك أنانية في عدد من دول العالم بعد حرمان عدد من الدول الأفريقية من لقاح فيروس كورونا، كاشفا أن كورونا تتصدر أعمال مؤتمر الدول السبع الكبار ومنتدى شرم الشيخ الذي يركز على كيفية مواجهة الوباء في القارة الإفريقية كاشفا أن مصر تقوم بتنفيذ مشروعات في أثيوبيا وتدعم تنميتها.  

وتابع موسى أن جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إنه سيقدم 500 مليون جرعة من لقاح كورونا للدول الفقيرة. 

واستطرد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة تدعم شرم الشيخ لزيادة حركة السياحة، متابعا أن جميع المصريين مع قرارات عدم تملك الأجانب في سيناء. 

وشدد الإعلامي أحمد موسى على أن مصر ضحت بأبنائها للحفاظ على أرضها ولن تفرط فيها، محذرا من أن البيروقراطية قد تدمر قطاع السياحة كما أنه يجب إعداد منظومة موحدة للمستثمرين لجذب السياحة وفي نفس السياق أكد أن الدولة توفر تسهيلات للسائحين إلى شرم الشيخ مع ضرورة إعداد منظومة جديدة لمساعدة السياح أثناء وصولهم إلى شرم الشيخ. 

وأوضح أنه تم الانتهاء من تطعيم العاملين في القطاع السياحي بشرم الشيخ والبحر الأحمر، مطالبا من الجهات المختصة بتخفيف إجراءات الوصول إلى مدينة شرم الشيخ حيث ينتظر القادمين إلى شرم الشيخ حوالي 3 ساعات حتى يتم الدخول إلى مدينة شرم الشيخ.

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