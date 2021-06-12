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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير نظم المعلومات يقدم نصائح مهمة للمواطنين لعدم تعرضهم للقرصنة الإلكترونية..فيديو

القرصنة الإلكترونية
القرصنة الإلكترونية

قال المهندس مصطفى أبو جمرة خبير نظم المعلومات أن هناك قرصنة حدثت على 160 شركة مؤكدا أن القرصنة لا تتتم على أجهزة المحمول فقط ولكن تتم الأن على أجهزة الحاسب الألي.

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وأضاف أبو جمرة خلال مداخلة هاتفية لبرناكد لحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر أن المواطن عليه الحرص وأن يتأكد من أي لينك قبل فتحه حتى لو كان بأسم جهة معروفة.

 

وتابع خبير نظم المعلومات أن حياتنا الرقمية هامة كما الحياه الواقعية ولا بد من ضرورة تأمين تلك الحياه حتى لا نقع في فخ القرصنة .

 

وأشار أيو جمرة إلى أنه يجب غلق الجهاز المحمول من على الإنترنت والقيام بمسح كل شئ من على الجهاز حتى لا يتم القرصنة على أى من الملفات الهامة.

 

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