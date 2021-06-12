سماح أبو بكر عزت تكشف تفاصيل كتاب "قناة لا تعرف المحال".. فيديو

كشفت الكاتبة سماح أبو بكر عزت عن كتاب “قناه لا تعرف المحال” أنني اعيش في الاسماعيلية وكنت مع بداية حادث سفينة ايفر جيفن الملاحة توقفت وكان هناك إحباط وحزن شديد وشاركت المواطنين نفس المشاعر وتعايشت مع تلك الأحداث.

وأضافت عزت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر أنه كانت هناك فرحة عارمة يوم 29 مارس بعد تعويم السفينة مشيرا أن رئيس الهيئة االمصرية العامة للكتاب تواصل معي حول عمل كتاب عن ما تم وبالفعل تحمست للفكرة وتحدثت مع عمال قناه السويس من اجل توثيق ما حدث بشكل مبسط للأطفال.

وتابعت سماح أبو بكر عزت الكاتبة قمت بعملها كحكاية اجتماعية وقمت بعملها على لسان طفل مرتبط بجده ووالده قبطان وحياته مرتبطة بقناه السويس وأن سعادته عند سماعه نفير السفن.

وقالت الكاتبة سماح أبو بكر عزت أن هناك أشخاصا من كبار السن لا يعرفون شيئًا حول قناة السويس وما شهدته من أحداث، كما أن الأطفال أيضًا لم ينل الكثير منهم معلومات حول القناة، وما هي مراحل التعويم التي تمت، وهو ما حاولت إظهاره داخل نسيج درامي لطيف ومعلومات مبسطة.