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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الدم بقى مية.. شاب يقتل شقيقته بإحدى قرى الدقهلية بسبب 20 جنيه

جثة
جثة

لم تكن مجرد شقيقته فقط بل كانت صديقته التي تتحدث معها كل الأمور التي تخصه ولكن هناك لحظه يضعف فيها الانسان ويتمكن شيطانه منه ويحدث ما لا يحمد عقباه.


حيث قام والد محمد ورانيا بشراء تروسيكل يساعده علي متطلبات الحياة بقرية كفر قنيش التابعة لمركز منيه النصر بمحافظة الدقهلية.

 

وفى يوم الحادث عاتبت رانيا شقيقها محمد بسبب 20 جنيه ايجار التروسيكل واشتد الخلاف بينهما وعلا صوت محمد علي شقيقته وقام بخنقها ثم طرحها ارضا و اثناء نقلها الى المستشفى التهم تشققها بقتلها ثم لفظت انفاسها بالمستشفى.

 
وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ  لمركز شرطة منية النصر من إدارة تأمين المستشفيات الحكومية بوصول المدعوة رانيا مصطفى إبراهيم الشربينى  ٣٨ عاما ربة منزل ومقيمة قرية " كفر قنيش دائرة المركز الى مستشفى منية التصر المركزى جثة هامدة " إدعاء سقوط من علو ". 


وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز الى مكان البلاغ وبالفحص ومناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وبسؤال شقيق المتوفاة المدعو حسام مصطفى إبراهيم الشربينى ٣٢ عاما عامل ، ومقيم بذات القرية قرر بحدوث مشادة كلامية بين المتوفاة وشقيقهما المدعو  محمد مصطفى إيراهيم الشربينى ٣٥ عاما عامل ومقيم بذات القرية أثناء تواجدهما أمام المنزل سكنهم لوجود خلافات بينها على أجرة التروسيكل ملك والدهم قام على إثرها الأخير بدفعها بالشارع وسقوطها ارضا " جثة هامدة . 


وبتقنين الإجراءات أمكن التوصل لشاهد الواقعة مقيمة بالمنزل المقابل لأهلية المتوفاة وتدعى حنان رضا جمعة عبدالرحمن ٤٢ عاما ربة منزل وبسؤالها أيدت ذات المضمون وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة دون قصد منه .

امن الدقهلية مديرية أمن الدقهلية شاب يقتل شقيقته مشادة كلامية جثة هامدة المستشفيات الحكومية

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