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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غلق جزئى لتنفيذ مشروع مد خط مياه شرب من محطة 6 أكتوبر الجديدة

اغلاق طريق
اغلاق طريق

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال مشروع مد خط مياه شرب من محطة 6 أكتوبر الجديدة "الربع الثانى" وحتى محطة رفع الخزان الأوسط لخدمة منطقة الإسكان الإجتماعى ومدينة أحمد زويل نطاق جهاز مدينة حدائق أكتوبر ، مما يستلزم غلق جزئى بميدان الحرية وتقاطعه مع طريق أحمد زويل بالتناوب لمدة شهر إعتباراً من الساعة 12,00 صباحاً يوم السبت الموافق 12/6/2021 وحتى الساعة 6,00 صباح يوم الأحد الموافق 11/7/2021 .. دون تعطيل الحركة المرورية .


ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

حدائق أكتوبر أحمد زويل الإسكان الاجتماعي الحركة المرورية كثافات مرورية

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