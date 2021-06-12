طارق لطفى يكشف عن أسرار شخصية الشيخ رمزي في القاهرة كابول

أعرب النجم طارق لطفى ، عن سعادته لتقديم شخصية “رمزى” فى مسلسل القاهرة كابول ، متابعاً :"قمت بإطلاق لحيتي لمدة ١٤ شهرًا وصورنا خلالها جميع مراحل شخصية رمزي وكان الماكيير الأستاذ عبدالعظيم قدم عملا رائعا في ظهور الشخصية بالشكل ده".



وقال “لطفى” خلال استضافته ببرنامج “واحد من الناس” عبر فضائية “الحياة” ، إن شخصية رمزى في المسلسل تجسيد لخمس شخصيات إرهابية منها شكرى مصطفى وأبوبكر البغدادي وحسن البنا وأسامة بن لادن .



وأضاف أن هناك عدة صعوبات واجهته خلال تقديم شخصية الشيخ رمزي نظرا لكون الرموز تتسم بثباتها الانفعالى الكبير وإيمانهم الكبير بما يفعلونه، واقتران ذلك بهدوء نفسى مصاحب لهذه الشخصيات بشكل غير مسبوق.





