ضبط موظف وبحوزته 23 تذكرة بودرة بالفشن

تمكنت مباحث الفشن ببني سويف من إلقاء القبض على موظف وبحوزته 3 قطع كبيرة بيج لجوهر الهيروين و23 تذكرة وميزان و10 آلاف جنيه أثناء محاولة تسليمها لعدد من موزعي ومدمني المخدرات بمدينة الفشن.

وتلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد محمود حاتم رئيس مباحث جنوب بني سويف ، بتمكن الرائد عمرو حسونة معاون مباحث الفشن، والنقباء مسعد ذكي وحسين ابراهيم وشريف فارس وبسام ابراهيم معاونوا المباحث ، وأمناء الشرطة محمد إبراهيم ويسري المليجي من ضبط موظف يدعى علاء ا - 44 سنة مقيم بمركز سمسطا وبحوزته 3 قطع كبيرة بيج لجوهر الهيروين و23 تذكرة وميزان و10 الأف جنية أثناء محاولة تسليمها لعدد من موزعي ومدمني المخدرات بمدينة الفشن

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والميزان لوزن الكمية وحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة للتحقيق