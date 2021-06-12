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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو العينين : الرئيس السيسي رسم رؤية مستقبلية لمصر.. فيديو

أبو العينين
أبو العينين

قال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب،  إن منتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا بمدينة شرم الشيخ نواة جديدة لتنمية أفريقيا وطرح رؤى اجتمع عليها قادة 55 دولة أفريقية.

 

وأضاف "أبو العينين"، خلال كلمته في المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية،: "المنتدى فكر جديد يجمع رؤي وأفكار ومتطلبات اجتمع عليها القادة عندما وافقوا على الاتفاقية التي تشارك فيها 55 دولة.. وآلان الأوان أن ترى الاتفاقية النور وبعمق وتكون أفريقيا المستمتع الأول لها هم الأفارقة".


وأشار: "هناك تحديات كثيرة للقارة الإفريقية"، متابعا: "الرئيس السيسي رسم رؤية مستقبلية لمصر".


وأوضح: "هناك رؤي طموحة تتعامل مع كافة المعطيات الموجودة في مصر، حيث تتعامل مع المواطن المصري في سبيل توفير حياة كريمة له"، لافتا: "الرئيس السيسي صال وجال بمؤتمرات مع اليابان وإنجلترا وروسيا عندما تولت مصر رئاسة الاتحاد الافريقية،  وكان يفجر الطاقات الكامنة الموجودة في أفريقيا".
 

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