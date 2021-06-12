خالد أنور يهنئ محمد فراج وبسنت شوقي بزفافهما

هنأ الفنان خالد أنور، الفنان محمد فراج، وزوجته بسنت شوقي، بحفل زفافهما، الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، في أحد الفنادق.



ونشر خالد أنور، صورة للعروسين، من حفل الزفاف، وعلق قائلا : الف مبروك يا حبايبي.

واحتفل محمد فراج وبسنت شوقي، بزفافهما، مساء اليوم، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية.

وقرر الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، إقامة حفل زفافهما، بعد تأجيله عدة مرات؛ بسبب مشاركته في مسلسلي “ضد الكسر” و"لعبة نيوتن"، اللذان تم عرضهما في السباق الرمضاني الماضي.