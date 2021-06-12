أبو العينين: الرئيس السيسى فجر طاقات القارة أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.. فيديو

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى عقد العديد من القمم المهمة، مع الدول الاقتصادية الكبرى بهدف تفجير طاقات القارة السمراء.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لمنتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف النائب أبو العينين، نريد رؤية أفريقية جديدة مصنعة، معقبا:" لا صناعة بدون استثمار".

وتابع وكيل مجلس النواب، أن البنية التحتية ليست كل شئ، فـ بنية العقول مكملة للتقدم الذي تطمح إليه الدول.

وأوضح أبو العينين، أن القارة السمراء، تذخر بالثروات العظيمة، وأغنى قارات العالم، لافتا إلى أن أفريقيا تحتاج العديد من المبادرات الحديثة.

وأكد وكيل مجلس النواب، على حاجة القارة إلى تشريعات محفزة للاستثمار والاستفادة من الطاقات البشرية وهذا يقع على عاتق هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية، وإنشاء وكالة تضم هيئات الاستثمار بإفريقيا لتنمية القارة.