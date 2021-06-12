في خوف وقلق.. شاهد كلب يطارد سيارة إسعاف تقل صاحبته إلى المستشفى|فيديو

سبحان من وضع في قلوب بعض الحيوانات كالكلاب من الرحمة والوفاء ما يفتقده الكثير من البشر، فقد انعكست الرابطة التي لا تتزعزع بين الإنسان والكلب خلال مشهد مفجع في اسطنبول أثار ضجة مواقع التواصل الاجتماعي.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حقق ملايين المشاهدات لكلب وهو يطارد سيارة إسعاف حملت صاحبته، بعد إصابتها بوعكة صحية في مدينة اسطنبول بتركيا.

في خوف وقلق شديدين هرع الكلب خلف سيارة الإسعاف ولم يتوقف لحظة حتى وصل إلى المستشفى في جزيرة بويوكادا، أكبر جزر اسطنبول، وانتظر لساعات داخل حتى يطمئن على صاحبته.

وبحسب ما ورد عولجت المرأة المريضة المجهولة الهوية في منزلها بينما كان الجرو المخلص يراقب الوضع بجانبها. في النهاية، دعا المستجيبون الأوائل لإحضارها إلى عيادة للمراقبة عن كثب.

على الرغم من رجائه الصامت، وتلك العيون الكبيرة المتألمة، لم يتمكن الأطباء من السماح للكلب بالركوب في سيارة الإسعاف بسبب السياسات والسلامة الصحية.

أغلق المسعفون الأبواب، على افتراض أن الكلب سينتظر هناك حتى عودة صاحبته من المستشفى، ولكن كان إصرار الكلب مفاجئًا، فقد أراد التأكد من أن صاحبته بخير، وركض خلف السيارة وهي تبتعد عبر المدينة إلى المستشفى.

وهناك واصل الكلب الوفي من نوع جولدن وقفته الاحتجاجية في المركز الطبي حتى لم شمله الأطباء شمله بالمريضة، وسمحوا له بالاطمئنان عليها.

https://youtu.be/V9VjsMOAkUs