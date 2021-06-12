البيعة.. طارق لطفى يكشف أصعب مشهد قدمه فى القاهرة كابول.. فيديو

كشف النجم طارق لطفى عن أصعب المشاهد التى واجهته خلال تقديمه شخصية الشيخ رمزى فى القاهرة كابول ، قائلًا :"من أصعب المشاهد كان مشهد البيعة ، حيثُ أن المؤلف كاتب المشهد ده في أربع صفحات والمخرج كان بيقوم بتصوير تلك المشاهد".



وأوضح “لطفى” خلال استضافته ببرنامج “واحد من الناس” عبر فضائية “الحياة” ، أن أماكن تصوير المسلسل كانت في الغردقة وسفاجا بجبال البحر الأحمر ، معلقًا :"اكتشفنا أماكن لا يمكنهم التخيل أنها في مصر".



وتابع قائل :"صورنا كل أحداث المسلسل في مصر ما عدا أول حلقتين في صربيا لانه كان لازم رمزى يبقى في دولة مفيش فيها اتفاقية تسليم، والتصوير كان صعب جدًا لأن درجة الحرارة منخفضة جدًا."



وأكد الفنان طارق لطفى أن شخصية الشيخ رمزى كانت تحتاج إلى ساعتين تجهيز وماكيير ، وذلك غير صعوبة الشخصية فى تقديمها .



