بوتين يرد على اتهام بايدن له بالقاتل

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على وصف نظيره الأمريكي جو بايدن له بأنه قاتل، قائلاً إنه سمع مرارًا اتهامات من هذا القبيل.

وقال بوتين في تصريحات لشبكة "إن.بي.سي" الأمريكية: "سمعت مرارا اتهامات من هذا القبيل وهذا لا يقلقني".

وأضاف: " العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة".

وردًا على تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية حول تزويد روسيا لإيران بمنظومة أقمار صناعية متطورة للتجسس، أكد الرئيس الروسي أنه لا يعرف شيء عن هذه التقارير.

ومن المتوقع أن تعقد قمة بوتين-بايدن في 16 يونيو الجاري في جنيف، وستتناول مسائل الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة جائحة فيروس كورونا، وأهم المحاور الدولية والنزاعات الإقليمية.

يذكر أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال الأسبوع الماضي إنه لا يستبعد استئناف السفيرين الروسي والأمريكي عملهما في عاصمتي البلدين بعد اجتماع زعيمي روسيا والولايات المتحدة في جنيف.