فيديو جراف.. رسامو الخرائط يكتشفون المحيط الخامس.. شاهد

تمكن رسامو الخرائط في "ناشيونال جيوجرافيك"، من التعرف على المحيط الجنوبي لـ أنتاركتيكا في خرائطهم، المحيط الخامس وهو ما رفع عدد المحيطات في الأرض إلى خمسة.

وقد أعلنت الجمعية، التي كانت تنشر خرائط للعالم منذ عام 1915 مؤخرًا، بالتزامن مع يوم المحيط العالمي، عن سياستها الجديدة وظهور المحيط الخامس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحددت ناشيونال جيوجرافيك المحيط بأنه مرتبط بالتيار الذي يتدفق حول القارة القطبية الجنوبية، مع وصول أقصى شمالي يصل إلى خط العرض 60 جنوبا، وينضم المحيط الجنوبي إلى القطب الشمالي والأطلسي والهندي والمحيط الهادئ على خرائطهم، على الرغم من أن وضع الجسم المحيط بالقارة القطبية الجنوبية لا يزال محل نزاع دولي.

ومع ذلك تأمل ناشيونال جيوغرافيك أن تساعد خرائطها المنقحة الناس على التفكير بشكل مختلف حول المحيط الجنوبي، وبالتالي تشجيع الحفاظ عليه.

وأوضح عالم الجغرافيا التابع لجمعية ناشيونال جيوجرافيك "أليكس تايت" في الإعلان أن المحيط الجنوبي اعترف به العلماء منذ فترة طويلة، لكن لأنه لم يكن هناك اتفاق دولي، لم نعترف به رسميًا، وهو نوع من الذكاء الجغرافي في بعض النواحي.

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