طارق لطفي : لابد ان يكون هناك جزء ثان من مسلسل "القاهرة - كابول".. فيديو

قال الفنان طارق لطفي انه لابد ان يكون هناك جزء ثانى من المسلسل بعد هذه النهاية المفتوحة مؤكدا أن المسلسل ناقش العديد من الأفكار.

وأضاف لطفي خلال لقاء له لبرنامج واحد من الناس عبر فضائية الحياه انه فضلنا أن نترك النهاية مفتوحة مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن تكون النهاية هروب رمزى بعد السجن لكننا فضلنا السيناريو الأول .

كشف النجم طارق لطفى عن أصعب المشاهد التى واجهته خلال تقديمه شخصية الشيخ رمزى فى القاهرة كابول ، قائلًا :"من أصعب المشاهد كان مشهد البيعة ، حيثُ أن المؤلف كاتب المشهد ده في أربع صفحات والمخرج كان بيقوم بتصوير تلك المشاهد".

وتابع قائل :"صورنا كل أحداث المسلسل في مصر ما عدا أول حلقتين في صربيا لانه كان لازم رمزى يبقى في دولة مفيش فيها اتفاقية تسليم، والتصوير كان صعب جدًا لأن درجة الحرارة منخفضة جدًا."

