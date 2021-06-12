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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نبيل معلول: غياب قفشة عن موقعة الترجي سيؤثر على الأهلي كثيرًا

صدى البلد

كشف التونسي نبيل معلول المدير الفني لمنتخب سوريا عن رأيه في مباراة الأهلي والترجي التي ستقام ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال نبيل معلول في تصريحات لـ"أون سبورت 2": "الفريقان في أفضل حال لهما، وهي مباراة متكافئة للغاية ومن المستحيل توقع النتيجة، المباراة ستلعب على جزيئات صغيرة، والفريق الذي سيكون جاهزًا فنيا وتكتيكيا وبدنيًا هو من سينجح، خاصة في وسط الملعب".

 

وبسؤاله عن احتمالية غياب محمد مجدي أفشة، قال: “سيؤثر كثيرًا على الأهلي حال غيابه، خاصة مع موسيماني المدير الفني الذي يعتمد عليه بشكل كبير في تمرير الكرة للعمق الهجومي لمحمد شريف وتحركاته مع الأخير".

 

وتابع: "جود أفشة سيفرق كثيرًا خاصة في المباريات التي تقام في مصر".

 

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الجمعة.

 

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الترجي التونسي المقبلة، واستعرض فيها الجهاز الفني نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالعاصمة التونسية.

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