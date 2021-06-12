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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفقدان وزن.. هنادي مهنئ تفاجي جمهورها بأحدث ظهور لها عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت هنادي مهنى صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت هنادي مهنى بإطلالة كاجوال انيقة ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

يذكر أن هنادى مهنى شاركت في مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.  


والعمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وحققت أغنية "أول كلام" للفنانة هنادى مهنى أكثر من 17 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها عبر "يوتيوب".    

وتم تصويرها بطريقة "فيديو كليب" من حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح يوم 6 نوفمبر الماضي.    

أغنية هنادي مهنى "أول كلام" من كلمات محمد عاطف، والحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج أحمد راغب.

هنادي مهني صور هنادي مهني اعمال هنادي مهني

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