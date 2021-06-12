شاهد| مسئولون أفارقة يشيدون بمنتدى رؤساء هيئات الاستثمار بشرم الشيخ

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الجمعة، تقريرا مصور مع ممثلي دول أفريقيا في منتدى رؤساء هيئات الاستثمار بشرم الشبخ.

في البداية قال رئيس هيئة الاستثمار بدولة جنوب السودان، إنه المؤتمر فرصة هائلة في ظل الظروف الحالية، مضيفا أن الحديث عن مشاكل التمويل والاستثمار أمرا هام لكل دول القارة.

فيما أضاف رئيس منظمة الاستثمار الإفريقي، إنه هذا الحدث ضحك، ويساهم في زيادة الحجم الاستثماري بين دول القارة، مضيفا أن دول القارة الإفريقية يربطهم مصير واحد.

ومن جانبه أكد رئيس هيئة الاستثمار في ناميبيا، أن المؤتمر هام للتعلم وتبادل الخبرات بين دول القارة وخاصة بعد التمثيل الكبير في المنتدى، مضيفا أن المؤتمر يعتبر فرصة عظيمة للاتصال مع مستثمرين مصريين.

وتابع مدير هيئة الاستثمار بالصومال، أن هذا المنتدى في غاية الأهمية، وخاصة في ظل جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن هذا المؤتمر يضم عدد كبير من المشتركين.

وقال يوفي جراد رئيس هيئة الاستثمار بغانا، إن هذا المنتدى مهم في تعزيز التعاون الإفريقي، متابعا أن المنتدى فرصة لتحقيق تقترب حقيقي بين دول القارة.