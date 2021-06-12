أبو العينين: مصر لديها تجارب ناجحة يجب تطبيقها في أفريقيا.. فيديو

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن هناك تجارب حدثت في مصر خلال الـ7 سنوات الماضية يجب نقلها للعالم، معقبا: "يجب أن نقول للعالم أن أفريقيا فيها تجارب ناجحة".



وأضاف "أبو العينين"، خلال كلمته في المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية،: "الرعاية الصحية في مصر تجربة ناحجة، ومن أهم الدروس المستفادة من حائجة كورونا هي أننا اعتمدنا اعتماد كلي على الدواء والغذاء والكساء".



وتابع: "أفريقيا كان فيها دول كثيرة تعاني من نقص الدواء.. وآن الأوان أن تكون لدينا استراتيجية للغذاء والدواء والكساء في بلادنا".



وأكد: وكيل مجلس النواب،: "مصر لديها تجارب ناجحة في العديد من المجالات يجب تطبيقها في أفريقيا".