مغسلة حالات كورونا تكشف عن أصعب الحالات.. فيديو

كشفت الممرضة سماح جعفر "مغسلة حالات كورونا " عن أغرب الحالات التي قابلتها في الغسل أهل متوفية رفضوا يغسلوا والدتهم أو حتى يحضروا لها الكفن أو ملايه للسترة أو فوطة حتى واثناء الغسل وجدت الأم المتوفية أثناء تغسيلها الدموع نازلة من عينيها.

وأكدت"جعفر" خلال استضافتها ببرنامج واحد من الناس عبر فضائية الحياة ، أن الفكرة جاءت لها عندما شاهدت على الفيس بأن هناك سيدة توفيت والدتها منذ يوم ولم تغسل ولم تدفن حتى الآن لأنه مفيش حد يغسلها .

وتابعت سماح أن زميلتها كانت ممرضة معاها وحضرت معاها فرح ابنها وبعد اسبوع عرفت انها توفت بكورونا.

وأشارت سماح إلى أن زميلتها “كانت موصيه بأن اقوم بغسلها وهذا كان من أصعب المواقف”.