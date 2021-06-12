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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استشارى طب نفسى: لقاح كورونا آمن وبعض منصات التواصل الاجتماعى تنشر شائعات

كورونا
كورونا

قال الدكتور محمد المهدى، استشارى الطب النفسى، إنه ظهر مؤخرأ ما يسمى  فوبيا اللقاح عن طريق ذعر بعض المواطنين من تناول لقاح كورونا وزادت من حدتها ما يتداول عبر منصات التواصل الاجتماعى لنشر الذعر فى المواطنين من تلقى لقاح كورونا وانه يسبب تجلطات ويؤدى إلى الوفاة والذى يعد كلام غير صحيح على الاطلاق ولم يثبت صحته .

 

وأضاف المهدى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامح آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار، أن منظمة الصحة العالمية بمجرد أن ظهرت هذه الاشاعات المغلوطة قامت بنفيها تماما وأن اللقاح لا يسبب هذه التجلطات وليس توجد اى علاقة مباشرة تسبب خطورة بعد تناول القاح خاصة أن الأعراض الجانبية منقيمة إلى شديدة الخطورة، متوسطة، ضعيفة الحدوث.


وأشار لوجود قاعدة طبية تشمل الفائدة الضرر عبارة عن قسمة الفائدة او الضرر واستخلاص الفائدة من ذلك ، لافتا إلى أن اللقاحات التى اتت من الصين أو روسيا بعض المواطنين طعنوا بها معللين ذلك بعدم شفافيتها من الأبحاث ونشرت الصين فى محلة عالمية لبيان مدى خطوات الانتاج فى اللقاح تمت بطريقة علمية .


وتابع أن شعور الخوف والرعب يقل عند المواطنين عند رؤية أفراد تناولوا ب  الفعل اللقاح وظهرت بعض الأعراض الخفيفة  للاطمئنان والبعد عن الخوف وتكسير العظام وفائدة  اللقاح هى ان تأتى الاعراض قليلة الحدة وتكون الاصاب بسيطة ومحتملة لافتا إلى أنه تلقى لقاح استرازينكا وظهرت عليه بعض الأعراض البسيطة،  مطالبا المواطنين بتجنب السماع للاشاعات وتناول لقاح كورونا 
 

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