في ذكرى ميلاد فايدة كامل.. محطاتها الفنية والبرلمانية وسبب دخولها موسوعة جينيس

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة فايدة كامل ؛ صاحبة نشيد" الوطن الأكبر " والتي ولدت في 12 يوليو عام 1932 .

فايدة كامل استطاعت أن تجمع بين الفن والسياسة والغناء ؛ حيث انها دخلت موسوعة جينيس متقدم برلمانية في العالم ؛ كنا انها اقترحت فتح مدة الرئاسة مدي الحياة في نهاية ولاية الرئيس الراحل أنور السادات .

حياتها:

حاصلة على دبلوم المعهد العالي للموسيقى . غنت مجموعة من الأغاني الوطنية منها نشيد الوطن الأكبر عام 1960 م. أصبحت نائبة في مجلس الشعب لعدة دورات عن دائرة الخليفة القاهرة بالقاهرة ، بعد أن ‏توقفت عن الغناء.

وترأست لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في مجلس الشعب المصري فايدة كامل لم أنس دوري كامرأة وزوجة رغم النجاح والعمل العام، الشرق الأوسط.

حياتها الأسرية:

تزوجت فايدة من وزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل ، وفايدة كامل هي شقيقة الموسيقار ‏عبد‏ ‏الرحمن‏ الخطيب و الموسيقار الراحل سليمان جميل ومطربة الأوبرا أميرة كامل .

اشتغلت بالعمل السياسى و اصبحت نائبة بالبرلمان من العام 1971 عن حى الخليفة بالقاهرة و تراست لجنة الثقافة بمجلس الشعب و دخلت موسوعة جينيس كاقدم برلمانية بالعالم

حياتها الفنية و الدراسية:

بدأت موهبتها الفنية تظهر منذ سن الثامنة وكانت وقتها بمدرسة البهية البرهانية الابتدائية بحي الخليفة (أحد احياء القاهرة الشعبية)، وشاركت في برنامج «بابا شارو» في الإذاعة، وفي سن الحادية عشرة التحقت بمعهد الموسيقى العربية مع الفنانة نجاة الصغيرة. ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية والغنائية وكان يزاملها الفنان المرحوم عبد الحليم حافظ والمرحوم أحمد فؤاد حسن والموسيقار الراحل علي إسماعيل، وحصلت على دبلوم المعهد العالي للموسيقى المسرحية. واثناء مسيرتها الفنية التحقت بكلية الحقوق وحصلت على ليسانس الحقوق.

الحياة البرلمانية:

منذ ان توليت فايدة كامل المسؤولية في مجلس الشعب (البرلمان) عام 1971 كانت قضايا الوطن هي شغلها الشاغل وكذلك آمال أهل دائرتها والتي استطاعت ان تساهم إلى حد كبير في تحقيق الكثير منها، مثل ادخال مشروع الصرف الصحي ومياه الشرب ورصف الطرق وبناء 11 مدرسة وإنشاء خمس مراكز للشباب إلى جانب بناء المؤسسات الخيرية لرعاية الفقراء والأيتام وبناء المستشفيات.

استطاعت فايدة كامل كنائبه في البرلمان ان تمثل المرأة المصرية في كثير من المؤتمرات الدولية سواء الأوروبية منها أو العربية أو الأفريقية.

كما خاضت كثير من المعارك في البرلمان من اجل ان تأخذ المرأة المصرية حقها كما نص عليه في الدستور خاصة في قانون الاحوال الشخصية وقانون الخلع وقانون اعطاء ال ..... ية المصرية لأبناء الأم المتزوجة من اجنبى.

وكانت آخر اعمالها في رئاستها للجنة الثقافة و الاعلام و السياحة هو إعدادها لمشروع قانون الحفاظ على التراث السينمائي المصري، وهو قانون من شأنه ان يحفظ لذاكرة الامة المصرية الافلام السينمائية التي تعتبر تدوينا وتسجيلا لثقافة الشعب المصري وحماية هذه الأفلام في ظل عصر العولمة والسماوات المفتوحة التي تسعى جاهدا لطمس ثقافتنا المصرية.

اها الكثير من الاغانى الوطنية مثل دع سمائى التي الهبت حماس الشعب اثناء العدوان الثلاثى على مصر و أيضا اغنية وطنى حبيبي الوطن الأكبر مع مجموعة من الفنانين مثل الفنان عبد الحليم حافظ وصباح ووردة الجزائرية وشادية ونجاة الصغيرة و غنيت أيضا «عاد السلام يا نيل» التي تغنى بها الشعب العربي كله.، لها العديد من الاغانى الدينية «إلهي ليس إلاك عونا فكن عوني على هذا الزمان.

من أهم أفلامها أنا وأنت (فيلم) أنا وأنت و سكة السلامة (فيلم) سكة السلامة و على أد لحافك (فيلم) على أد لحافك و أرض السلام (فيلم) أرض السلام .