وزير النقل: تنفيذ خط سكك حديد القاهرة كيب تاون للربط بدول قارة أفريقيا

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إن مصر قطعت خطوات كبيرة لربط مصر بأفريقيا عبر شبكة بنية تحتية قوية، حيث تنفذ الحكومة المصرية خط سكك حديدية (القاهرة- كيب تاون) يربطها بدول القارة.

وأوضح خلال كلمته خلال الجلسة الثانية والأخيرة من منتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا الذي انطلق اليوم الجمعة بمدينة شرم الشيخ، أن هناك 4 قطاعات نعمل عليها مع الدول الإفريقية من خلال وزارة النقل سواء مشروعات الربط مع دول الجوار أو البنية التحتية عن طريق مشروعات الطرق والكباري وتطوير الموانئ البحرية والجافة وكذلك مشروعات السكك الحديدية أيضا.

وأكد "الوزير"، أن هناك مشروعات جارية الآن مع السودان من خلال تمويل من الصندوق الكويتي للتنمية لعمل دراسات لمشروع السكة الحديد الذي سيربط بين الدولتين، وتم عمل دراسات بيئية وفنية بالفعل للوصول بخط سكة حديد من مصر وحتى شرق السودان والتي من المقرر أن تخدم تجمعات سكنية وزراعية وتجارية.

وأردف وزير النقل، أن وزارته تعمل الآن على إقامة منطقة لوجيستية في السلوم مساحتها 700 فدان فضلا عن العمل الذي مازال جاريا على تطوير 23 ألف كيلو طولي لربط مناطق الإنتاج والمناطق الصناعية بالمواني ومن المقرر أن تنتهي خلال 2024، بالإضافة إلى 7 آلاف كيلو طرق جديدة لتصل إلى 30 ألف كيلو مؤهلة، مشيرا إلى أن هناك حوالي 9600 كيلو طرق يتم رفع كفاءتها لتكون مهيأة كطرق صالحة للتبادل التجاري.