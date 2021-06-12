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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيكابالا: أطمح في الانضمام لمنتخب مصر.. وأوباما له دور كبير في الزمالك

صدى البلد

أوضح محمود عبدالرازق “شيكابالا”، أن اللعب لمنتخب مصر شرف لأي لاعب، مؤكدًا أنه يجتهد ويعمل والاختيار في يد الجهاز الفني للمنتخب.

 

وقال شيكا في تصريحات لقناة الزمالك: "أطمح للانضمام إلي منتخب مصر، بالطبع شرف لأي لاعب، نحن نجتهد والقرار يعود للمدير الفني، ما أتمناه أن ينضم أوباما للمنتخب الفترة المُقبلة".

 

وأكمل:" أوباما حين يكون في مستواه بيفرق مع الزمالك، حين يكون في غير مستواه يكون مصاب، ويتحامل ويلعب من أجل الفريق".

 

وواصل: "كلاعبين كبار نشعر بدور أوباما في الفريق، وله دور دفاعي كبير مع باقي اللاعبين وهذا أحيانا يؤثر على الجانب الهجومي له".

 

وواصل: "كلما عاد للزمالك أبنائه مثل أحمد عبد المقصود وأسامه نبيه أتألق، اللاعب عندما يجد أبناء النادي حوله يُقاتل في الملعب".

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