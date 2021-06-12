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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخارجية المصرية تهنئ الإمارات بانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أعرب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص التهاني لدولة الإمارات؛ لانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة. 


وقال حافظ- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) الجمعة: "نعرب عن خالص التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٣ خلال الانتخابات التي جرت اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أطيب التمنيات بدوام التوفيق والسداد للأشقاء في دولة الإمارات".

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