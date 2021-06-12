نضال الشافعي: المسلسلات الوطنية هدفها كشف المؤامرات التي تحاك للأوطان

قال الفنان نضال الشافعي، إن المسلسلات الوطنية هدفها كشف المؤامرات التي تحاك للأوطان، مردفا: "كان لازم رصد هذه الفكرة وعرضها للناس وده من وظائف الفنان الأساسية".

وتابع الشافعي خلال حواره ببرنامج "بيت الكل" تقديم الإعلامية شافكي المنيري وياسمين شملاوي والمذاع عبر الاولي المصرية،:" عيد جدا بفكرة المشهد الذى قمت به في الاختيار 2، لأنه ليس مشهدا تمثيليا جيدا فقط ولكن أرى أنها شهادة حق ولازم تُقال، المواطن السيناوي مواطن مصري من الدرجة الأولى، وهو أول مواطن يتواجد على الخط أمام العدو منذ زمن بعيد، وأهل سيناء وطنيين من الدرجة الأولى وضحوا بأشياء كثيرة من أجل وطنهم وأرضهم، وقبل المشهد طلبت مواطنا سيناويا ليعلمني اللهجة السيناوية حتى أخرج ما أقوله كواحد منهم".

وعن دوره في مسلسل "هجمة مرتدة"، قال الفنان نضال الشافعى، إن شخصية ضابط المخابرات صعبة للغاية، لأنها شخصية خاصة جدا، ومن طبيعتها أنها قليلة الكلام والكلمة يخرج منها بحساب.

وأوضح:"حاولنا بقدر الإمكان إننا نوضح في هجمة مرتدة الجانب الإنساني عند ظابط المخابرات، إنه مش بيضحى بالقليل ولكن بيضحى بالكتير وبحياتها الشخصية وأسرتها للحفاظ على كيان ومقدرات الوطن وكمان بيعملوا الهجمة المرتدة على كل أهل الشر وبيجيبوا فيهم جول".