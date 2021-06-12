معتز البطاوي: لا توجد أي عروض رسمية من الزمالك للتعاقد مع محمد إبراهيم

أكد معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا، أنه لا توجد مفاوضات رسمية حتى الآن مع إدارة نادي الزمالك للحصول على خدمات لاعب الفريق محمد إبراهيم.

وقال البطاوي لقناة أون تايم سبورتس:" لا توجد أي عروض رسمية من الزمالك للتعاقد مع محمد إبراهيم وكل ما يتردد في هذا الملف كلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف، أن ما يتردد حول انتقال محمد إبراهيم "كلام" ولم يحدث اى اتصال تلفوني مع إدارة الزمالك.

وأتم تصريحاته:" لم يحدث أي تواصل مع إدارة الأهلي بشأن التعاقد مع والتر بواليا أو أحمد ياسر ريان بعد انتهاء فترة اعارته مع سيراميكا".

يذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا يستعد لخوض مباراة المصري بالجولة السادسة والعشرين يوم ١٦ يونيو الجاري على استاد الإسكندرية.